Cachorro atira sem querer na própria dona  

Uma mulher foi baleada na coxa dentro do próprio carro em Oklahoma, nos Estados Unidos. O acidente aconteceu depois que seu cachorro saltou para a parte de trás do veículo e acabou disparando uma arma que estava em baixo do assento.

De acordo com o Enid News, Tina Springer, de 44 anos, recebeu a bala de uma pistola calibre 22. A polícia acredita que o pano das capas dos assentos poderia ter entrado no gatilho da arma, fazendo com que ela disparasse após o contato com o peso do labrador.

Tina foi levada a um hospital e não corre risco de saúde. De acordo com a vítima, a arma não costuma ficar carregada.