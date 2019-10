Adolescente faz intensa dieta para emagrecer e descobre que perda de peso era na verdade um câncer

Uma jovem de apenas 19 anos, com intensa rotina de exercícios para emagrecimento, descobriu que sua súbita perda de peso durante o verão era na verdade motivada por um câncer.

Grace Pritchard emagreceu mais de 3 kg em um curto período, no entanto, presumiu que isso era causado pela rotina de atividades físicas e dietas.

Outro fato ignorado, foi um nódulo que apareceu no pescoço da jovem, de acordo com informações do tabloide britânico Daily Mail.

Reprodução/Instagram

E em pouco tempo, as coisas pioraram quando ela sentiu algumas dores e precisou procurar um médico. Foi necessário a realização de alguns exames.

Como revelado pelo site, ela recebeu um diagnóstico oficial do linfoma de Hodgkin, após uma biópsia. Para o tratamento, a jovem começou a fazer quimioterapia.

A grave doença se desenvolve no sistema linfático, que é uma rede de vasos e glândulas espalhadas por todo o corpo.

O caso ganhou grande repercussão no Reino Unido e comoveu muitas pessoas. Já no processo final de tratamento e com grandes avanços, a jovem agora trabalha na conscientização sobre a doença.

