Vídeo de rato comendo crepe em café se torna viral e estabelecimento é fechado

O vídeo de um rato comendo crepe em um café contribuiu para o fechamento de um estabelecimento em Amsterdã, na Holanda.

De acordo com o NL Times, a gravação compartilhada no Twitter na última quarta-feira (9), levou profissionais da saúde até o local, que apresentava outras irregularidades sanitárias.

“O negócio só poderá ser reaberto se o empresário tiver limpado tudo cuidadosamente e adotado medidas para evitar parasitas. Todos os suprimentos de comida atualmente na loja também devem ser descartados. A situação no café era insegura e perigosa para a saúde pública”, disse um porta-voz da vigilância sanitária do país a uma emissora.

Je kan geen video’s uploaden in je klachtenformulier (en iPhone foto’s zijn te groot, lol) naar de NVWA, dus dan maar hier: think twice als je ooit (?) op het punt staat zo’n louche Nutella Bakery binnen te stappen. #pretparkAmsterdam 🐀 pic.twitter.com/t9bazXJYVx

