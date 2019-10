'Primeiro, ele jogou as roupas cheia de sangue; depois vimos a cabeça', conta criança que testemunhou esquartejamento de stripper

Depois de assassinar uma stripper, um homem esquartejou a vítima e jogou os pedaços pela janela do prédio em que morava.

Na parte de baixo do complexo residencial, na cidade de Chita, na Rússia, um grupo de crianças brincava. E, elas testemunharam tudo.

“Foi muito apavorante. Primeiro, vimos as roupas caindo, completamente manchadas de sangue. Logo depois, veio a cabeça”, conta Igor Shalaev, 15, testemunha do crime.

De acordo com o Metro Reino Unido, a mulher de 19 anos foi assassinada pelo namorado, 38. O suspeito, não identificado, foi preso em flagrante depois de ser denunciado à polícia.

Ainda segundo o portal, as crianças testemunharam pernas e braços serem atirados do 12º andar do residencial. O motivo não foi apurado, mas a polícia investiga o acusado.

A mulher era conhecida como Elizaveta, cresceu em um orfanato e vivia com a avó, antes de ser brutalmente assassinada.