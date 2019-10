Moradores relatam encontrar pele de cobra de sete cabeças e vídeo se torna viral nas redes sociais

Uma vila em Karnataka, no sudoeste da Índia, está recebendo visitantes vindos de todas as partes desde quarta-feira de manhã. O motivo foi a descoberta da pele de uma cobra de sete cabeças.

De acordo com o Times Of India, um dos moradores encontrou os indícios e publicou um vídeo que se tornou viral nas redes sociais. Confira:

A peregrinação até aldeia acontece porque a cobra de sete cabeças está associada à mitologia hindu e a pele foi encontrada nas proximidades de um templo.

De acordo com o site de verificação de fatos Snopes, a policefalia, que é a condição fisiológica de o corpo do animal possuir mais de uma cabeça, é um fenômeno que ocorre ocasionalmente. No entanto, exemplos de tricefalia (três cabeças) são bastante raros e nunca foi observado nenhum caso de animais vivos nascendo com mais de três cabeças.