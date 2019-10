Prefeito é amarrado em veículo e arrastado por moradores mexicanos que estavam 'insatisfeitos' com a má gestão

Um prefeito mexicano foi amarrado em um veículo e arrastado por ‘moradores’ que estavam insatisfeitos com a gestão do político.

Jorge Luis Escandón Hernández teria prometido o recapeamento asfáltico de uma entrada. No entanto, não cumpriu com o acordo e teria motivado o descontentamento dos locais.

Amarrado a una camioneta, habitantes de la comunidad Santa Rita Invernadero arrastran al alcalde de Las Margaritas, Jorge Luis Escandón. Vía @PortavozChiapas . pic.twitter.com/KAWle3ZXhk — José Juan Balcázar (@jjconfines) October 8, 2019

Para a ação, os moradores invadiram a prefeitura. O crime, que ganhou repercussão internacional, foi registrado pelas câmeras de segurança.

O episódio ocorreu no município de Las Margaritas, em Chiapas (México), de acordo com informações do jornal Daily Mail.

Após o acontecimento, a Procuradoria Geral da República (FGE) informou que foram detidos 11 homens pelas ações violentas que ocorreram na sede municipal. Ainda conforme a nota, apesar do ocorrido, o prefeito passa bem.

Detiene Fiscalía a 11 personas por hechos violentos en Las Margaritas Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La Fiscalía General… Posted by Fiscalía General del Estado de Chiapas on Tuesday, October 8, 2019

