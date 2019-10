Jovem fica impotente após consumir Viagra e ter complicações que o deixaram com pênis ereto durante um mês

O eletricista inglês, Nat Thind, de apenas 26 anos, ficou impotente após consumir viagra e sofrer uma ereção que durou um mês. Os médicos que o atenderam alegam que não foi possível reverter o quadro mesmo após várias tentativas.

De acordo o Daily Mail, Thind, que já havia usado o medicamento em ocasiões anteriores, foi ao hospital quando a ereção não cessou e se tornou dolorosa. Os médicos tentaram, por três dias, métodos diferentes para resolver a situação , mas falharam.

Na ocasião foi tentado, sem sucesso, drenar o sangue do membro várias vezes com agulhas, tratamento com aspirinas e anticoagulantes. Quando não obtiveram resultados, intervieram cirurgicamente.

Ainda assim, o jovem garante que as técnicas usadas pelos médicos causaram sua impotência e dores frequentes .

“Percebi que eles realmente não sabiam o que estavam fazendo. Como resultado, agora tenho um pênis mutilado, um ponto entorpecido, incapacidade de ter ereções ou atingir o orgasmo, dores agudas e ardentes e fibrose peniana”, diz ele.

Thind lamenta que "passar de uma vida sexual saudável para não tê-la é devastador" e está afetando seus relacionamentos. “Definitivamente não é fácil viver com esse segredo sombrio, do qual me sinto muito envergonhado”, desabafa.