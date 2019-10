Vídeo surpreendente de sucuri gigante é gravado por pescador na Amazônia

Esta semana, um vídeo gravado por pescadores se tornou viral nas redes sociais. Nas imagens, podemos ver uma cobra gigante passeando em uma floresta na região do Rio Sucunduri, no município de Apuí, no Amazonas.

De acordo com o portal CM7, a sucuri – também conhecida como anaconda – foi gravada por Laudelino Fernandes, de 51 anos. No vídeo, ele afirma que o réptil mede cerca de nove metros de comprimento.

Confira as imagens surpreendentes: