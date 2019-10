Vídeo de luzes misteriosas no céu se torna viral e abre debate na Internet

Um vídeo misterioso que mostra um grupo de luzes no céu acabou levantando discussões no YouTube sobre um tema clássico: seriam ovnis ou apenas aviões militares?

Gravado em Outer Banks da Carolina do Norte, nos Estados Unidos e intitulada "observação real de OVNIs", as imagens mostram 14 luzes brilhantes pairando imóveis acima do mar.

“Alguém me diz o que é isso? Estamos no meio do oceano, em uma balsa, nada por perto. Veja. Nada por perto. Sem terra, sem nada”, diz Williams Guy, homem que gravou o vídeo.

"Tenho certeza de que sei o que são essas luzes", comentou Derrick Chennault, que se identificou como ex-fuzileiro naval na 2ª ala de fuzileiros navais da Marinha em Cherry Point, Carolina do Norte. A base fica a cerca de 250 quilômetros a oeste do local.

“Costumávamos soltar foguetes regularmente na parte de trás do nosso avião à noite para exercícios militares nessa área”, escreveu Chennault. “Eles têm um milhão de velas cada um, por isso eram muito brilhantes e podem ser vistos de longe e flutuavam lentamente”.

De acordo com a Fox, um porta-voz da Base da Força Aérea Seymour Johnson, localizada a 127 quilômetros a nordeste de Cherry Point, confirmou que nenhuma aeronave da Base da Força Aérea estava na área no dia em que o vídeo foi postado.

As imagens já reuniram mais 425.000 visualizações e o debate sobre o que exatamente são as luzes continua. Confira: