Vídeo captura momento em que cervo ‘enfurecido’ destrói salão de beleza

Um vídeo recente, que circula pelas redes sociais, capturou o momento exato em que um cervo destrói um salão de beleza.

O material foi gravado pela câmera de segurança do estabelecimento comercial, de acordo com informações do site Fayerwayer.

Nas imagens é possível ver que o animal entra correndo e quebra a janela. Funcionários e clientes do local entram em pânico.

Depois que o animal, também assustado com a situação, destruiu tudo o que pôde, ele fugiu em rumo desconhecido. Confira o vídeo:

