Revelam que jovem conhecida como 'Angelina Jolie Zumbi' foi presa após denúncias de seguidores no Instagram

Sahar Tabar, que ganhou as manchetes ao ser comparada com uma versão zumbi da Angelina Jolie no Instagram, foi presa no Irã por “crimes como corrupção juvenil”, acusada de blasfêmia, incitação a violência, obtenção de renda por meios inadequados e incentivo de jovens à corrupção.

De acordo com BBC, as autoridades judiciais prenderam a jovem, identificada como Fatemeh K., depois que pessoas fizeram denúncias sobre ela.

O jornal Het Nieuwsblad divulgou que uma investigação foi aberta contra Sahar quando seguidores fizeram "várias queixas", pois ficaram incomodados com suas fotos no Instagram, nas quais usa maquiagem e photoshop para mudar a aparência.

Ela não é a primeira influenciadora iraniana a enfrentar problemas legais. Em 2018, Maedeh Hojabri, de apenas 18 anos, foi sentenciada a um ano de prisão e 91 chibatadas por publicar vídeos dançando no Instagram.

A pena só foi suspensa após a jovem se declarar culpada em um canal de televisão estatal, dizendo que embora estivesse consciente de ter violado certos "padrões morais" impostos pelo governo, esta não era a sua intenção. Segundo suas palavras, ele só queria ganhar mais seguidores na rede social.

De acordo com o The Guardian, Maedeh teve que se justificar com o seguinte comunicado oficial: “Eu não fiz isso para atrair a atenção. Eu só tinha alguns seguidores e fiz os vídeos para eles. Eu não pretendia motivar outras pessoas a fazer o mesmo… Eu não trabalhei com uma equipe ou recebi treinamento. Eu só fiz ginástica”.

A Anistia Internacional relata que, embora o Instagram não seja proibido no Irã, o Facebook, o YouTube e o Twitter estão bloqueados.