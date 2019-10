Idoso tem surto, faz mãe e enfermeira reféns, dispara 60 tiros de arma e pula de prédio em Curitiba

Moradores do bairro Mercês, em Curitiba (PR), relatam momentos de pânico após um surto psicótico de um colecionador de armas de 74 anos na noite de segunda-feira (7).

Luiz Carlos de Campos fez a mãe, de 99 anos, e a enfermeira dela, de 50 anos, como reféns em seu apartamento, de onde efetuou mais de 60 disparos. Foram cinco horas de negociação, sendo que as mulheres foram libertadas após três horas, sem ferimentos.

O caso foi encerrado após a polícia jogar duas bombas de gás lacrimogênio no imóvel, localizado no segundo andar. O idoso respondeu se jogando da janela, em uma altura de aproximadamente três metros – ele ainda foi atingido por um tiro de bala de borracha.

Campos foi levado ao Hospital Evangélico em estado de saúde estável, sem previsão de alta. Segundo a assessoria do hospital, ele irá passar por avaliações nas áreas de psiquiatria, psicologia e ortopedia. De acordo com a PM (Polícia Militar) do Estado, o homem era ex-militar, tinha quatro armas de fogo registradas e não tinha antecedentes criminais.