Um abuso sexual deveria ter cancelado este casamento, mas eles decidiram continuar; agora o noivo é acusado de ter estuprado a dama de honra

O que era para ser uma festa de casamento acabou terminando num caso de agressão sexual, com a possível complacência da noiva. Daniel Carney e a futura esposa, que não teve a identidade revelada, passaram por uma crise antes de subir ao altar. Neste caso, a mais prejudicada foi uma das damas de honra.

De acordo com o Washington Post, o casal planejou uma despedida de solteiro em conjunto. Estavam presentes, padrinhos, damas de honra, os noivos e amigos próximos e queridos do casal.

O grupo se reuniu para a festa em um barco que navegava em um rio da Pennsylvania. Ao retornar do local, a noiva de Daniel Carney pediu a ele que levasse uma das damas ao quarto, pois ela estava muito embriagada para ir sozinha.

No meio do caminho, o homem se aproveitou do estado da mulher e atirou-a no solo do banheiro masculino. Segundo o portal Infobae, lá dentro o abuso foi consumado e a mulher só toma consciência quando Daniel a mordeu para arrancar sua roupa íntima.

Neste momento, a noiva entrou e presenciou a cena toda. Irritada, ela gritou com Daniel e correu para o estacionamento. Lá, o casal começou a brigar e a discutir.

Daniel contara à noiva que a mulher se aproveitara dele e, de alguma forma, ela acreditou. Mesmo depois de todos os presentes terem dado conta do que aconteceu, o casamento seguiu.

No dia seguinte, o rapaz escreveu para a vítima com um pedido de desculpas pedindo que ela tomasse a pílula do dia seguinte. A dama de honra foi até a polícia e prestou queixa contra Daniel, que agora espera pelo julgamento.

Na investigação, de acordo com Infobae, foi constatado o estado da mulher, além das mensagens enviadas pelo rapaz com pedidos de desculpa.