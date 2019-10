'Vingança' de gato é gravada por câmeras de segurança e se torna viral nas redes sociais

A blogueira, Laura Lee, divulgou um vídeo na qual jura ter gravado a vingança de seu gato, Boo, contra sua outra gata.

Nas gravações feitas pelas câmeras de segurança da sua casa, em Los Angeles, Estados Unidos a jovem viu como seu gato aproveitava a distração de Peach para empurrá-la na piscina.

De acordo com Laura, Boo se vingou da irmã depois que ela mordeu enquanto brincavam juntos. Confira os vídeos na sequência:

We did a further investigation, it was plotted revenge. pic.twitter.com/9lduGij4NI

— Laura Lee (@Laura88Lee) October 3, 2019