VÍDEO: A louca reação de um soldado diante de uma cobra prestes a dar o bote

Qualquer pessoa normal ficaria no mínimo aterrorizada ao se deparar frente a frente com uma cobra real pronta para atacar. No entanto, um soldado foi gravado tomando uma atitude bastante arriscada neste tipo de situação.

O vídeo que se tornou viral esta semana foi gravado na Malásia e revela um militar “encantando” e contendo uma a cobra-real, uma espécie de naja venenosa que pode medir até seis metros.

Confira: