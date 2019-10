Mulher que se tornou viral ao cantar ópera no metrô irá receber ajuda para deixar as ruas

Uma mulher que vivia em situação de rua em Los Angeles, nos Estados Unidos, conseguirá mudar de vida após seu vídeo se tornar viral nas redes sociais. Na gravação, a russa Emily Zamourka chamou a atenção cantando ópera em uma estação de metrô de Los Angeles.

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices…sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX

