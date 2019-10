Incrível vídeo mostra aurora boreal nascendo no céu britânico

Esta semana, um vídeo que mostra uma aurora boreal no céu britânico foi divulgado e se tornou viral nas redes sociais.

De acordo com o Publimetro Chile, a gravação foi feita pelo astrônomo Adam Shore, de 24 anos, que após monitorar a atividade do Sol durante o dia todo, soube que as condições eram adequadas para um espetacular show de luzes no céu.

Na Muralha de Adriano uma fortificação construída principalmente em pedra e madeira, no norte da Inglaterra, Shore ficou sentado no escuro, esperando. Logo, ele viu um leve brilho no céu e pegou sua câmera para gravar o espetáculo que acabava de começar.

Confira o resultado: