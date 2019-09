Ele estava foragido por mais de 17 anos por tráfico de mulheres e crianças e foi capturado por causa de uma lona azul

Um drone acaba de ser alçado ao patamar de herói policial na China. Isso porque ele foi capaz de capturar um fugitivo que estava desaparecido por mais de 17 anos.

Segundo o portal estrangeiro BBC, a polícia de Yongshan buscava Song Jiang por tráfico de mulheres e crianças. Em 2002, Jiang havia escapado da prisão e ninguém sabia de seu paradeiro até então.

No entanto, isto mudou recentemente quando investigadores locais começaram a vasculhar as áreas montanhosas de Yunnan, uma província no sudoeste da China.

Como a zona é de difícil acesso terrestre, a saída foi utilizar a tecnologia. Desta forma, a polícia pôde encontrar sinais de presença humana – uma lona azul -, em uma caverna na região.

Assim a polícia montou uma operação para chegar até a caverna e lá encontraram Song Jiang, no auge dos 63 anos de vida.

Com mais de 17 anos de isolamento, é normal que o alvo não podia se comunicar propriamente, devido à falta de contato humano. Contudo, ele poderá reaprender essas halibildadades, dentro da cadeia.