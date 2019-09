Arremesso de celular: novo esporte em Foz do Iguaçu

Com arremessos que superaram os 70 metros de distância, moradores de Foz do Iguaçu deram início no último domingo (22) à 12ª edição do Torneio Sul-Americano de Arremesso de Celular.

Parece brincadeira, mas a coisa é muito séria. Cerca de 5 mil pessoas compareceram para assistir à competição esportiva, dividida em 6 categorias:

adulto feminino e masculino (participantes com mais de 16 anos),

juvenil feminino e masculino (participantes entre 12 e 15 anos)

infantil masculino e feminino (participantes até 11 anos).

Ao todo foram 284 aparelhos arremessados neste domingo. A regra diz que quem arremessar o celular mais longe vence. Além dos troféus, os vencedores de cada categoria foram premiados com um smartphone Xiaomi Mi 8 Lite.

O arremesso vencedor foi na categoria adulto masculino, com 76,30 metros de distância.