Estudante faz tratamento para ter lábios gigantes e ficar 'mais elegante'

A búlgara Andrea Emilova Ivanova, de 22 anos, gastou cerca de R$ 10, 5 mil em 15 intervenções estéticas para aumentar seus lábios em pelo menos 3 vezes o tamanho normal. Segundo ela, fez isso para mais bonita e elegante.

Andrea disse que sempre achou bonito e tinha desejo de ter lábios grandes desde que era pequena, e para isso visitou dezenas de clínicas de estética em sua cidade em busca do tratamentos. E fez vários. "Eu gosto dos meus lábios agora, mais do que antes, e me sinto muito feliz por que fico mais bonita com lábios grandes", disse.

Mas ela promete não parar por aí.

Andrea disse que pretende continuar aumentado o tamanho dos lábios e diz que seus fãs no Instagram, cerca de 15 mil, adoram seu novo look.

Com informações do Daily Mail.