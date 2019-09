Bateu a cabeça jogando futebol e teve que ser internado; 12 dias depois, os médicos arrancaram um dente do crânio dele

Esportes como futebol, basquete e handbol têm em comum, além de serem coletivos, o contato físico. É quase impossível evitar choques e colisões ao pratica-los.

Entretanto, algumas situações são mais preocupantes que outras. Um encontrão pode ser algo que não deixa uma marca sequer ou algo complexo capaz de mandar um dos jogadores para o hospital.

Foi o que aconteceu com o jovem Paulo (nome fictício), que teve que dar entrada no hospital São Bernardo, em Setúbal, depois de colidir com outro garoto em uma partida de futebol.

O menino de 14 anos teve o corte de cinco centímetros no crânio suturado pela equipe médica e foi enviado para casa. Nada preocupante até aqui, um trombada comum, segue o jogo.

Isso seria verdade, se cinco dias depois o menino não apresentasse febres e dores fortes na cabeça. A equipe médica prontamente suspeitou de uma infecção e medicou e limpou a ferida do jovem.

Apesar dos esforços, os sintomas permaneceram depois de 24 horas, o que ligou o alerta da doutora Teresa Brito e seus colegas, que publicaram a história na renomada revista científica BMJ Case Reports.

Reviravolta

Oito dias depois de ter dado a primeira entrada no Hospital, Paulo teve que ser internado, pois os antibióticos não faziam efeito e a equipe precisava mantê-lo sob observação.

Em quatro dias de internação, o garoto ainda não apresentara nenhuma melhora, e a equipe passara a suspeitar de uma fratura ou uma osteomielite, uma inflamação óssea. Como medida investigativa um raio-x foi requisitado para saber o que atara Paulo até ali.

A inflamação era a suspeita natural já que “mordidas humanas ou corpos estranhos são associados com infecções e outras complicações como a ostemielite”, explica o artigo.

No entanto, o exame trouxe uma confirmação pouco ventilada pela equipe, o jovem futebolista tinha o dente do outro jogador preso ao crânio. Este corpo estrangeiro era o que causara todas as moléstias.

Depois de retirado e medicado, Paulo pode voltar para a casa menos de um dia depois de descoberta a causa e, assim, capaz de voltar ao futebol.