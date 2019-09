Aluno serviu crepe com sêmen para professores

Uma escola do estado de Ohio, nos Estados Unidos, estava promovendo uma competição de culinária com os alunos, que deveriam apresentar seus pratos e os professores fariam parte da comissão julgadora.

Mas um dos alunos, de 15 anos, resolveu fazer uma traquinagem e colocou sêmen no crepe que serviria aos professores. Um vídeo gravado por um dos alunos que circulou pelas redes mostra o estudante 'montando' seu prato e logo em seguida um homem provando e questionando a qualidade do leite. O mesmo vídeo acabou chegando à diretoria do colégio e foi usado como prova de acusação contra ele. Segundo a acusação, o estudante teria ainda acrescentado urina ao molho barbecue.

A pegadinha acabou mal. O garoto foi condenado a 30 dias de detenção em um reformatório e a realizar trabalhos voluntários. Outros sete estudantes que teriam visto a ação e filmado também receberam acusações.

Fonte: Daily Mail.