VÍDEO: mergulhadores são surpreendidos por sucuri de mais de 7 metros em Bonito e imagens viralizam

Mergulhar em rios e oceanos é uma experiência de contato com a natureza quase impossível de ser replicada. Ainda mais quando a paisagem encanta. No entanto, apesar de formidável e bela, a natureza pode ser perigosa.

Imagine você mergulhando nas águas cristalinas do rio Formoso, em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Caso, você não o conheça aqui estão algumas fotos que podem convencer você a contemplá-lo de perto:







Publicidad







Tudo muito lindo, relaxante e, ao mesmo tempo, selvagem. Principalmente quando qualquer um pode se deparar com uma sucuri de mais de 7 metros de comprimento e cerca de 90 quilos.

Foi o que aconteceu no vídeo capturado pelos mergulhadores Bartolomeo Bove e Juca Ygarave, divulgado pela agência Newsflare.

Os bolsões de água, que cercam a cidade de bonito e são alimentados pelo rio Formoso, são um dos poucos lugares que é possível nadar ao lado desses verdadeiros monstros.

Mesmo que o medo e aflição sejam as primeiras reações ao ver o animal, o vídeo demonstra que a sucuri, conhecida como anaconda no mundo todo, pode ser um animal pacífico.

“Completamente indiferente, a sucuri nada tranquila e pacífica, o que desmente o mito de que é agressiva e violenta”, explica Bove.

mergulhadores captam sucuri gigante em vídeo