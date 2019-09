Descobrem 2.246 cadáveres de bebês preservados em casa de médico nos Estados Unidos

As autoridades descobriram corpos de bebês na casa do médico Ulrich Klopfer, quem interrompeu a gestação de cerca de 20.000 bebês, de acordo com o Gazette Journal em 29 de setembro de 2016.

As autoridades encontraram 2.246 cadáveres em sua casa em Will County, Illinois, Estados Unidos. Klopfer faleceu no último 3 de setembro e quem descobriu os “restos fetais medicamente preservados” foi o advogado da família ao visitar a propriedade.

O Estado de Indiana suspendeu a licença médica de Klopfer em 2015 por irregularidades no exercício de sua profissão, inclusive por não relatar um aborto realizado em uma menina de 13 anos, informou o WSBT.

A família do médico está cooperando totalmente com esta investigação e não existe "evidências de que algum procedimento médico foi realizado na propriedade", de acordo com o comunicado.