Ao fugir de uma gangue, ela engoliu o anel de noivado para protegê-lo; no final descobriu que era tudo um sonho, menos a parte do anel

Jenna Evans e o noivo, Bobby Howell, fugiam de uma gangue de criminosos em um trem em alta velocidade. Sem ter para onde ir e sem poder descer do meio de transporte, a mulher só tinha uma coisa a fazer para proteger o anel de 2.4 quilates que acabara de ganhar: engoli-lo.

A moça de 29 anos nem hesitou e, com uma golada de água, o engoliu como uma aspirina. Ela estava segura de que os criminosos não tomariam o anel e ficou ainda mais tranquila quando descobrira que era tudo um sonho.

Tudo perfeito até o momento que não sabia mais onde o anel estava. O mundo dos sonhos se confundira com o real e Jenna estava confusa.

Numa atitude esperada de alguém com histórico de sonambulismo, ela foi ao hospital averiguar se haveria chance que ela realmente engolira o anel de compromisso.

E o raio-x da moradora de San Diego diz tudo:

Reprodução/ Facebook

O caso viralizou no Facebook e foi compartilhado mais de 60 mil vezes na rede social. Em entrevista à emissora NBC 7, Jenna diz que todas as mulheres querem ter o maior anel, mas depois de engoli-lo, ela o sentia movendo-se pelo sistema digestivo.

Segundo o portal estrangeiro Infobae, o médico que a atendeu ficou reticente em deixar o anel ser expelido naturalmente e resolveu fazer uma endoscopia. O casal que planeja se casar em maio do próximo ano, pode prosseguir com os planos, pois o anel já está a salvo com a dona.