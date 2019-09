Suposto ladrão é preso a um poste com plástico filme e vídeo de maus-tratos viraliza

View this post on Instagram

🚨| ¡DESNUDO Y EMBALADO!. – Puebla, México 🇲🇽: un sujeto acusado de haber robado en un local comercial fue golpeado, detenido, y embalado a un poste de luz por moradores en el sector. – En las imágenes que se hicieron vírales en redes sociales se ve al sujeto rodeado por sus captores a la espera de la llegada de la policía. – ¿Qué opinas de estas acciones?