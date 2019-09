'Menino fumante' de estádio de futebol na verdade tem 36 anos e já é pai

O vídeo que mostrava um 'garoto' fumando na arquibancada de um estádio durante partida beneficente de futebol revoltou muita gente na Turquia no último fim de semana e acabou viralizando também em outros países. Porém, após intensa investigação dos internautas (claro!), descobriu-se que o 'menino' é bem mais velho do que se supunha e já é pai.

Reprodução

Segundo o Daily Mail, o rapaz que fumava tranquilamente enquanto assistia ao jogo Bursapor x Fenerbace tem 36 anos. A criança que aparece a seu lado não é seu colega de classe, como muitos achavam. Trata-se, na verdade, de seu filho.

Ambos saíram felizes da partida que levantou fundos para organizações que dão suporte a crianças com câncer e com Síndrome de Down, já que o Bursapor, time do qual usavam camisas, ganhou de 2 a 1.

O torcedor do clube que tem sede na cidade de Bursa foi identificado como Coculk. Depois que toda a polêmica de tabagismo infantil foi refutada, outra se levantou: na Turquia, é proibido fumar em lugares públicos. A multa pode chegar a 69 liras turcas (R$ 65). Não se sabe, porém, se as autoridades foram atrás do 'menino fumante'.

Veja o vídeo original abaixo: