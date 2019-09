Adolescente vai brincar em cama elástica e acaba com mola cravada nas costas

Os cirurgiões do Sheffield Children’s Hospital, na Inglaterra, não entenderam nada quando o adolescente Jamie Quinlan, 12 anos, deu entrada na emergência com um metal cravado na costas no último sábado.

Os exames mostraram que tratava-se de uma mola de uma cama elástica com defeito. A peça se soltou como se fosse uma bala e acertou o garoto enquanto ele brincava no local. O pedaço de metal entrou 6 centímetros em suas costas.

Jamie foi operado para retirar a mola e passa bem.

Segundo o pai de Jamie, os médicos disseram que se o objeto tivesse atingido em outro lugar do corpo, como na cabeça ou pescoço, ele teria morrido.

