Homem teve pênis amputado depois de tentar ‘estrangula-lo’ com uma faixa de borracha

O senhor de 65 anos deu entrada em um hospital de Koto, no Japão, depois de tentar conter o avanço de um tumor no corpo do pênis.

O “tratamento alternativo” consistia em utilizar uma borracha para sufocar o órgão e, dessa forma, impedir o crescimento do tumor.

Logicamente, a situação, que tinha tudo para dar errado, acabou se tornando mais um caso de atendimentos médicos bizarros.

Os médicos japoneses tiverem que cortar a pele e o tecido danificado para poder chegar até o objeto de borracha.

Segundo o portal Daily Mail, um especialista disse que provavelmente o objeto não tinha como objetivo aquele dado pelo homem.

De acordo com a equipe médica, o paciente sentia dores no pênis havia dois meses e ninguém sabe por quanto tempo o elástico ficou preso no órgão.

Eles ainda disseram que, além de ter um tumor no formato de uma couve-flor na glânde, o homem ainda fazia diálise para tratar insuficiência renal.

Ele foi diagnosticado com um tipo de câncer de pele, e, durante a cirurgia, os médicos tiveram que amputar o pênis.