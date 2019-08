Vídeo chocante mostra mulher dando à luz sozinha em cela da prisão

A Prisão de Denver do Colorado, nos Estados Unidos , está sendo processada por uma detenta que deu à luz sozinha no banco de uma cela.

Imagens chocantes da câmera de vigilância obtidas pelo KDVR mostram o momento em que o filho de Diana Sanchez nasce. Ela entrou com uma ação judicial contra a cidade e o condado, alegando que implorou por ajuda, mas mesmo assim foi deixada sozinha durante um trabalho de parto de seis horas.

De acordo com o Metro Reino Unido, alega-se que um enfermeiro a estava observando de fora da cela sem oferecer assistência ou alívio para a dor.

Sua advogada Mari Newman declarou: "O fracasso em prestar assistência a uma mulher em trabalho de parto e a um bebê que nasce sem assistência médica em uma cela suja da prisão, não é civilizado".

Referindo-se ao momento em que o enfermeiro finalmente chegou, ela acrescentou: ""(Ele) pega o bebê como se nunca tivesse visto um em sua vida. Dizem que ele estava assistindo do lado de fora da porta da cela. (…) Quero dizer, a falta de qualquer tipo de compaixão é surpreendente".

Apesar de deixar Sanchez sozinha, um porta-voz do Departamento do Xerife de Denver alegou que 'o cuidado e o bem-estar dos detentos é uma prioridade para o Departamento do Xerife de Denver'.

Ele também informou que uma revisão interna foi realizada e concluiu que a equipe 'tomou as ações apropriadas nas circunstâncias e seguiu as políticas e procedimentos relevantes'.

Após o ocorrido, a prisão atualizou sua política, estipulando que uma ambulância de emergência seja chamada para qualquer reclusa que entre em trabalho de parto.

O bebê de Diana nasceu saudável.