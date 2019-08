Cadela rouba dentadura e aparece com sorriso misterioso

A estudante Anna Carolina Lima, de 28 anos, viajou com sua cadela Luna para passar as férias na casa de sua mãe, em Minas Gerais, em julho passado.

Após alguns dias de descanso na casa da família, ocorreu algo misterioso: a dentadura de sua avó desapareceu do quarto dela. A casa foi revirada de alto a baixo, mas nem sinal da prótese.

Quando todos já davam a busca como tempo perdido, a cadela Luna apareceu exibindo um sorriso largo com a dentadura da vovó. A história ganhou as redes e as fotos de Luna receberam mais de 6 mil curtidas.

Foto: Arquivo Pessoal / Reprodução

Com informações do jornal EXTRA