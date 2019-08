Mulher luta contra ladrões de carro para salvar filho que estava no banco de trás

Amy-Leigh Hill, 24, é uma mãe de primeira viagem igual a muitas outras pelo mundo. O que lhe falta de experiência lhe sobra em coragem e instinto protetivo.

No último mês, ao descer do carro, Amy-Leigh foi abordada por três jovens mascarados que tentaram roubar o carro dela em Birmigham, na Inglaterra.

O Audi SQ5, que vale cerca de 400 mil reais no Brasil, não era tão valioso quanto o que ela carregava no banco de trás, o filho de três anos.

Reprodução/ the sun

Armados com um pé-de-cabra, um dos rapazes a empurrou pela garganta para pegar as chaves enquanto os outros dois tentavam encontrar uma maneira de entrar no carro.

A mulher gritava que o filho estava no carro espantou a gangue a base de pontapés, mas isso não impediu que o filho, Ronny, ficasse traumatizado após o ocorrido.

Segundo entrevista ao tabloide The Sun, a mulher disse que o pequeno sempre pergunta “onde estão os homens maus”? A pesar do final feliz para a mulher e filho, a polícia local ainda segue atrás dos suspeitos.