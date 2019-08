Câmeras de segurança gravam ataque e captura de cascavel que deixou jovem hospitalizado por dois dias

O momento em que um jovem é picado por uma cascavel ficou registrado nas câmeras de segurança de uma casa em Norco, Califórnia. Bryce Russell, de 19 anos, foi atacado pela serpente filhote no pé e sobreviveu por ser levado rapidamente ao hospital.

“Eu estava indo andar de bicicleta com um de meus amigos (…). Eu estava mandando mensagens e foi quando me morde. Meu rosto, lábios e língua ficaram formigando. Você pode ver o meu pé sangrando uma quantidade razoável pelo pequeno buraco. Eu acho que o veneno meio que compromete a coagulação”, explicou a vítima que ficou hospitalizada por dois dias ao CBSLA.

Após o acidente, a mãe do jovem e usou uma mangueira para empurrar a cobra contra a parede e sua irmã de 24 anos a capturou com uma pá, decapitando a criatura em seguida. Agora, Russell pretende guardar a cabeça da cascavel de recordação, enquanto sua irmã deseja fabricar um cinto com o restante de pele.

Confira o momento do ataque: