Novas fotos do Titanic emergem depois de 14 anos; empresa vai produzir documentário sobre o navio

Jack e Rose não existiram, todos sabemos disso, no entanto o naufrágio do Titanic é real e foi documentado pelo cineasta James Cameron e dramatizado em um dos filmes de maior bilheteria da história do cinema.

Nesta semana, uma equipe da empresa Caladan Oceanic revisitou o gigante submerso no atlântico norte e divulgou fotos atualizadas do Navio.

Depois de 14 anos sem atualizações, as imagens são impressionantes e mostram uma espécie de monumento esquecido no fundo mar.

Segundo o sítio Debate.MX, a empresa já venceu o prêmio bafta de melhor documentário em outras oportunidades e vai produzir um sobre o estado atual do Titanic.

Confira as fotos atualizadas do Titanic em 2019