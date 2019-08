Mulher se surpreende ao pegar peixe de duas bocas em lago

Na semana passada, uma mulher teve fez um achado surpreendente enquanto estava pescando no lado Champlain, nos Estados Unidos.

Debbie Geddes, de Plattsburgh, sentiu a linha da sua vara de pesca ser puxada com força e pensou que havia capturado um peixe grande. No entanto, quando conseguiu tirá-lo da água notou que se tratava de uma truta de tamanho normal, mas com uma característica anormal: duas grandes bocas, uma sob a outra.

A pescadora revelou que seus acompanhantes ficaram incrédulos e ela também nunca tinha visto nada parecido. Foi então que ela decidiu publicar uma foto no Facebook e recebeu milhares de mensagens de pessoas com teorias para a condição da truta.

Reprodução /Facebook

“Eu vi pessoas de todo o mundo comentando sobre o que poderia ser a possível causa do peixe ter duas bocas. As pessoas têm teorias de ele que foi ferido quando era mais jovem, já alguns biólogos acham que poderia ter sido um defeito genético”, disse à Fox News.

Mesmo com muitas hipóteses, Debbie explicou que não descobriu a razão exata por trás das múltiplas bocas da truta.

“Essa é a parte interessante. Todo mundo tem uma opinião, mas independentemente disso é selvagem. É apenas um peixe de aparência louca”, comentou.

Após o ocorrido, Debbie decidiu devolver o peixe que tinha cerca de seis ou sete quilos para à água: “Ele era bizarramente lindo para ser morto. Era saudável e era lindo, então deixamos ir”, contou.