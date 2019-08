Influencer é acusada de encenar acidente de moto e recebe críticas no Instagram

Uma influencer foi criticada depois de ser acusada de “encenar” um acidente de moto para ganhar likes no Instagram. A polêmica se instalou depois que Tiffany Mitchell (@tifforelie) compartilhou uma série de fotos sendo socorrida em uma estrada de Nashville, nos Estados Unidos.

Nas imagens, a jovem conta que sua amiga Lindsey, que estava viajando com ela, decidiu fotografar os momentos do acidente. Ela também menciona que uma ambulância chegou e outras pessoas levaram sua moto para casa.

Reprodução / @ tifforelie / Instagram

Ela acrescentou que o momento trouxe de volta muitas lembranças do seu namorado Kappel morreu em um acidente de moto há três anos.

“Estou descansando e curando meu braço e @ianwhitetattoos pode precisar retocar minhas flores silvestres, mas estou me sentindo muito melhor e caras, estou muito grato”, diz em uma das legendas.

Reprodução / @ tifforelie / Instagram

Depois de receber muitos comentários criticando as fotos, ela as excluiu do Instagram.

Reprodução / @ tifforelie / Instagram

Em entrevista ao Metro Reino Unido, Tiffany insistiu na autenticidade das fotos e revelou que decidiu clicar o momento porque ele tinha um significado “intenso” para ela.

“Estou muito triste por acharem que tudo aquilo foi encenado e desrespeitoso. A razão pela qual este acidente foi tão intenso e importante para mim, e por que sou tão grata que minha amiga capturou fotos é porque há três anos meu namorado Kappel faleceu em um acidente de moto, e qualquer um me siga no Instagram desde então sabe que passei a maior parte de 2017 passando por um intenso pesar e compartilhando essa jornada com as pessoas. É algo que as pessoas que me seguem entendem, beleza e a profundidade, e quando isso aconteceu e acabei tendo fotos para compartilhar, escrevi sobre a experiência genuinamente”, esclareceu.