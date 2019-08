Esta mulher foi para o hospital pensando ter pedras nos rins e voltou com trigêmeos

Depois de sentir fortes dores na região abdominal, Danielle Glitz, 34, da Dakota do Sul, foi para o hospital esperando ser diagnosticada com pedras rins ou algo do tipo.

O caso ocorreu no dia 10 de agosto e, como já havia histórico de problema renal, nada mais normal que fora isso. No entanto, depois de fazer um exame de urina o médico de plantão deu a boa nova à mamãe.

Danielle teria gêmeos. Sem nem saber, a mulher já estava entrando em trabalho de parto, com 4 cm de dilatação, segundo o sítio Infobae. A partir daí a loucura só aumentou.

Reprodução/ facebook

A mulher foi transferida para outro hospital e já tinha 6 cm de dilatação quando o médico disse ser necessário fazer a cesárea, pois um dos bebês corria perigo de nascer com os pés para a frente.

Durante o procedimento, o obstetra disse “o bebê A é um menino e o bebê B é uma menina”. Segundos depois ele grita “me deem outra manta, há um terceiro bebê”!

Danielle Glitz foi para o hospital pensando ter pedras nos rins e voltou com trigêmeos. “Não posso acreditar. Ainda estamos em choque. Terminei tendo trigêmeos e nunca tive náuseas e nem senti eles se mexerem”.

Um fundo de amigos já juntos 850 dólares para auxiliar a chegada dos trigêmeos, que vão se chamar Blase, Gypsy e Nikki.