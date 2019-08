VÍDEO: Homem sobrevive após ser atingido por pneu que se soltou de carro em movimento

Um homem de muleta conversava normalmente com amigos em um bar quando foi violentamente atingido por um pneu que se soltou de um carro que estava em movimento. Com o choque, Clayton Gomes foi arremessado a metros de distância em uma avenida de Goiânia (GO).

A vítima, de 39 anos, foi socorrida e passou oito dias em um hospital local. Gomes sofreu várias lesões e fraturas no corpo, mas já recebeu alta e se recupera em casa.

Veja também:

Criador do Orkut tem conta no Tinder bloqueada no Brasil

Decreto reduz impostos sobre consoles e acessórios de videogames; jogos são dúvida

O homem usava muletas devido a outro acidente que teve recentemente. Em vídeo caseiro, um amigo pergunta: "Com esse [acidente] são quantos?". Ele brinca e responde: "É o quinto".

O acidente ocorreu no dia 1º de agosto, mas imagens de uma câmera de segurança foram divulgadas na quarta-feira (14). Veja a seguir o vídeo: