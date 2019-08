Vídeo de 'cachorros estátuas' que se tornou viral nas redes sociais é real

Um vídeo viral em que três cachorros “bricam de estátua” causou curiosidade e dúvidas quanto a sua autenticidade nas redes sociais esta semana. No entanto, foi confirmado de que os animais foram treinados para permanecer perfeitamente imóveis.

De acordo com o portal La Presa, a fotografa Evelyn Edlab treinou os cães desde que eram filhotes para que pudessem ficar como “estatuas”.

“Esse comportamento veio com um pouco de treinamento combinado com o instinto dos cães pastores, uma raça criada para cuidar do rebanho, onde controlam completamente as ovelhas”, explicou a dona.

Confira o vídeo gravado em Sundsvall, na Suécia e compartilhado pelo canal Viral Hog: