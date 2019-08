Vídeo viral de bebê pulando de beliche causa polêmica e pais são criticados nas redes sociais

Esta semana, um pai e uma mãe de Yekaterinburg, na Rússia, foram duramente criticados por pessoas do mundo inteiro no Instagram. Os comentários negativos vieram depois que o casal publicou um vídeo do filho pequeno, Gabriel Bonor, se jogando de um beliche.

Após o vídeo se tornar viral, Sveta Ananas e Andrei Bonor, foram apontados como irresponsáveis, que negligenciam a segurança do filho de apenas dois anos em troca de likes.

De acordo com o Metro Reino Unido, a criança não sofreu nenhuma lesão após a gravação. Diante das críticas, Sveta se pronunciou nas redes sociais: “Meu marido @bonor_andrei krasava recebeu comentários sobre lesões, mas eu só digo que nossos pais não tinham smartphones e lembro muito bem como eu voei dos armários para a cama”, ironizou usando as hashtags #crianças, #acrobacias e #taxa de lesões faltando.