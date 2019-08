Vídeo de batismo violento de bebê causa revolta e afasta padre dos ofícios

O momento em que uma mãe se assusta durante o batismo do filho em uma igreja de pero de São Petersburgo, na Rússia, se tornou viral e chamou a atenção nas redes sociais.

No um vídeo, Anastasia Alexeeva, de 24 anos, pode ser ouvida gritando enquanto o ortodoxo russo Fotiy Necheporenko, mergulha seu bebê em água benta repetidas vezes.



“Ele fez tudo para machucar a criança. Ele viu que ele era grande, que não era possível mergulhá-lo em uma fonte tão pequena. Ele teve que espirrar a água em sua cabeça. Mas ainda assim ele decidiu fazer do jeito dele. O pequenino estava chorando e se contorcendo. Eu estava com medo, corri para ele. Eu tentei levar a criança embora e quase peguei fogo porque meu lenço tocou as velas em volta da fonte”, contou a mãe sobre incidente que virou caso de polícia.

O padre se defendeu das acusações mais tarde, dizendo que a mãe da criança não conhecia a religião ou era ser suficientemente devota.

“Então o que realmente aconteceu? Nada, e não é minha culpa. Era tudo sobre as emoções alteradas da mãe. Ela é uma pessoa sem experiência na igreja. Ela não estava pronta para batizar”, argumentou.

De acordo com o Metro Reino Unido, a igreja disse que o batismo foi "violento" e suspendeu o padre Necheporenko por um ano. Alexeeva o denunciou formalmente e uma investigação foi iniciada.