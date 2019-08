VÍDEO: Raros filhotes de leão branco nascem na França

O santuário "Caresse de Tigre" publicou, no domingo, as primeiras imagens de um casal de filhotes de leão branco, nascidos em junho. As fofuras entram para a família de doze grandes felinos que habitam o espaço de proteção na cidade de La Mailleraye-sur-Seine, no nordeste da França.

"Nala" e "Simba" – nomes que receberam em homenagem aos personagens de "O Rei Leão" – estão sendo criados junto a outros animais. Nos 300 hectares de santuário, os irmãos terão espaço para brincar e explorar junto aos felinos "veteranos".

Hoje, no entanto, os filhotes dividem espaço com cães, animais de estimação dos administradores do Caresse de Tigre. Confira a folia do grupo:

Leões brancos são uma espécie em ameaça. Decorrentes de uma mutação genética, eles só existem em natureza no sul africano.

No entanto, atualmente, há menos de treze animais soltos no mundo selvagem; a maior parte dos indivíduos vive em cativeiro. Isto porque a espécie é extremamente valiosa, por sua raridade e aparência, para atividades de caça.

Brigitte Kilmond, proprietária do local, têm compartilhado momentos dos pequenos leões em seu Facebook. Lá, algumas cenas divertidas com outros "gatões" do santuário podem ser conferidas. Confira algumas imagens a seguir: