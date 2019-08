Turista grava momento em que mulher fica presa entre dois carros após briga de trânsito

Uma mulher teve com ferimentos ​​após ficar presa entre dois carros em Londres, na Inglaterra. Acredita-se que a mulher de 40 e poucos anos, estava em um dos carros quando entrou em uma discussão com o motorista de um Range Rover.

De acordo com o Metro Reino Unido, ao sair do carro para discutir a situação com o outro motorista, o veículo foi empurrado contra ela. Um jovem de 23 anos, foi preso no local e um taser precisou ser disparado pra contê-lo.

O turista canadense Deepak Anand, que estava em um ônibus com sua esposa e filho, testemunhou o incidente no último domingo e gravou o momento que rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

Confira: