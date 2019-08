Homem dá entrada no hospital depois de queda, e raio-x descobre que o pênis dele estava se transformando em osso

Depois de dar entrada no hospital com fortes dores no joelho, um senhor de 64 anos descobriu por meio de exames de raio-x que o pênis dele está calcificando.

O mais estranho é que o homem deu entrada no Centro Médico Licoln no Bronx’s, em Nova York, deois de cair na rua. Durante a bateria de exames a rara condição foi descoberta.

Ela causa ossificação na base do órgão. O que torna o caso diferente é que, de acordo com as imagens, o pênis todo está se transformando em osso.

Reprodução

O caso será publicado na revista médica Urology Case Reports, e até hoje apenas 40 casos parecidos foram analisados. Segundo os médicos, o homem relatou dores na região pélvica.

Antes que pudesse ser examinado com mais calma, o homem deixou o hospital contra indicação médica. A suspeita é que esses casos geralmente ocorrem por uma condição chamada de doença de Peyrone.

Esta é caracterizada pelo desenvolvimento de tecido cicatrizante no corpo do pênis, causando inflamação e curvatura do órgão. Ela também causa muita dor durante as ereções e pode levar à impotência.