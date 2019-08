Youtuber que bateu em cachorro perde inscritos e desativa Instagram

A youtuber Brooke Houts, que foi vista em um vídeo batendo, empurrando e até cuspindo em seu cachorro, começou a sentir os efeitos da repercussão de seus atos. A americana, que tinha cerca de 340 mil inscritos em seu canal do YouTube, perdeu 8 mil seguidores desde que a história ganhou os noticiários. Depois de publicar um relato em que nega ser violenta com Sphinx, doberman de menos de 1 ano, ela também desativou sua conta do Instagram.

Na segunda-feira (5), Brooke publicou um vídeo em que agride o cão. Aparentemente, ela o fez acidentalmente e apagou em seguida. A versão editada do vídeo – sem os maus-tratos – foi retirada do canal do YouTube. Nela, Brooke tenta fazer uma pegadinha com Sphinx que, como ela mesma admite, não deu certo.

Segundo o site TMZ, a força policial de Los Angeles, onde a influenciadora mora, está investigando o caso. "Nossa Força Tarefa contra Crueldade Animal recebeu inúmeras queixas a respeito do vídeo e estamos investigando o caso", disse o departamento de polícia, em comunicado.

