Crianças ajudam amigo com paralisia cerebral e vídeo comove as redes sociais

Andrea Mackey, uma mãe de Nova York, nos Estados Unidos, ficou comovida com o gesto de duas crianças que ajudaram seu filho, Jeffrey – portador de paralisia cerebral – e resolveu compartilhar uma história que se tornou viral no Twitter.

“Um dos obstáculos que Jeffrey enfrenta com a paralisia cerebral é que seus músculos se contraem dificultando a caminhada. Hoje, no parque aquático, ele estava tendo dificuldades para andar, mas seus amigos o incentivaram a continuar e nunca o deixaram para trás”, revelou Andrea mostrando um vídeo do momento.

One of the obstacles Jeffrey faces with cerebral palsy is that his muscles get tight making it hard for him to walk. Today at the water park he was having a hard time walking but, his friends pushed him to keep going and never left him behind💛 pic.twitter.com/o5tx94ifTE — mikaila ryan (@Mikaila_ryan) August 2, 2019

De acordo com o Yahoo Sports, a condição de Jeffrey paralisou parcialmente o lado direito de seu corpo e por isso ele tem dificuldade para caminhar.

Today I am privileged to share the story of this trio! In the middle of this photo is 6 year-old Jeffrey Mackey. Jeffrey has cerebral palsy, after having a stroke when he was born. Tune into @SPECNewsCNY tonight at 10 pm to see what makes these friends so close! pic.twitter.com/69dOF1DIFE — Dan North (@D_NorthTV) August 7, 2019

O momento que emocionou Andrea aconteceu quando seu filho estava descendo pelo tobogã da piscina com seus dois amigos, Kane Raymond e Raya Joyce, os dois de cinco anos.

“Em vez de Raya e Kane passarem por ele para continuar descendo pelo tobogã, eles pararam e notaram que ele não estava se movendo tão rápido. Quanto ele parou, eles apenas continuaram a ajudá-lo”, lembrou.

Durante as cinco horas inteiras que as crianças estavam no parque aquático local, Raya e Kane ficaram ao lado de Jeffrey, ajudando-o a andar e segurando a mão dele enquanto subia as escadas do brinquedo.