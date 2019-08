Policial filma resgate dramático de cachorro esquecido dentro do carro

Policiais da cidade de Lakeside, no Colorado, gravaram uma cena triste na última terça-feira (6). As imagens mostram um cachorro convulsionando com graves danos cerebrais depois de ser esquecido pelo dono dentro do carro durante um dia quente.

De acordo com Fox News Denver, o policial Lakeside Dave Kornowski resgatou Pedro, que passou por uma cirurgia de emergência para reparar problemas neurológicos e corre o risco de ficar com sequelas graves.

“O cachorro não conseguia nem latir, ele estava ofegante, tão pesado. Sua boca estava tão seca que ele nem conseguia se controlar”, revelou Kornowski, que também disse que o resgate foi um dos mais angustiantes que ele já participou.

O dono de Pedro só se aproximou do carro depois que as janelas foram quebradas e começou a gritar sobre os danos causados. Ele então entrou no carro e fugiu, mas a polícia o perseguiu e conseguiu prendê-lo momentos depois. Um pré-julgamento foi marcado para 28 de agosto.

Na quarta-feira, a polícia de Lakeside falou com a equipe do hospital em que o cachorro estava internado e recebeu a notícia de que ele deve sobreviver.

Apesar de estar no abrigo para animais Foothills Animal Rescue, ainda não há respostas se Pedro poderá entrar para adoção.