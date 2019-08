Chegou atrasado para almoçar e levou facada da mulher

Paciência não é uma qualidade compartilhada por muitos. Bem sabe disso José Vicente Ribeiro, de 35 anos, que deu entrada no hospital da Restauração, em Recife, nesta quarta-feira com um furo no peito feito por uma facada. O autor do crime: sua companheiro. Motivo: chegou atrasado ao almoço.

Segundo o delegado Carlos Couto, a polícia foi acionada imediatamente por possível tentativa de homicídio, e no hospital Ribeiro disse havia marcado um almoço com a companheira, com quem morava há 2 meses, e ela havia preparado uma comida especial para o casal, mas ele chegou em casa somente às 16h. Eles tomaram uns copos de bebida alcoólica e ela partiu para cima dele, rasgando sua roupa e dando uma facada em seu peito. Ele correu e foi socorrido pelos vizinhos.

O estado de saúde do marido atrasado é estável, e como ela usou uma faca de cozinha a perfuração não atingiu órgãos internos.

Segue comunicado enviado pela Polícia Civil:

"A Polícia Civil de Pernambuco está investigando uma lesão corporal, ocorrida na noite de ontem (7), em Jardim Primavera, Camaragibe. A vítima, José Vicente Ribeiro, de 35 anos de idade, alega ter sido agredido com um golpe de arma branca por sua companheira, da qual só soube informar o seu primeiro nome 'Rosália'. As investigações seguem sob sigilo até a completa elucidação do fato".

Com informações do jornal Extra.