Ladra escondia produto do roubo na vagina

Ashley Rolland foi presa em Ouachita Parish, Lousiana, nos Estados Unidos, momentos após roubar o equivalente a R$ 23 mil de um homem.

O fruto do roubo, porém, não foi encontrado com a ladra, que se recusou a revelar aos policiais o esconderijo do dinheiro.

Ao dar entrada na cadeia, a presa passou por uma revista íntima e qual não foi a surpresa da agente ao descobrir que os R$ 23 mil roubados estavam escondidos dentro da vagina da moça. No 'local' foi encontrado ainda um saquinho com 1 grama de metanfetamina.

Em depoimento, Ashley garantiu que não era dona do dinheiro e da droga e que não tinha a menor ideia de como aquilo tinha parado naquele lugar.

Apesar de negar o crime, ela foi presa por roubo e posse de droga e terá que pagar uma fiança de R$ 31 mil para sair da cadeia.

Com informações da Fox News.