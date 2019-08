Ex-modelo poupa dinheiro para filha de 14 anos fazer cirurgias plásticas: ‘gente feia não vai a nenhum lugar’

Mulher se torna uma das mais odiadas do reino Unido depois de dizer que a está guardando dinheiro para a filha de 14 anos fazer cirurgia plástica porque “gente feia não chega a lugar algum”.

Carla Bellucci, 37 anos, já fingiu ter depressão para conseguir cobertura do NHS – National Health System, o SUS do Reino Unido -, para fazer uma cirurgia plástica no nariz. Segundo o tabloide The Sun, a ex-modelo ia a consultas para flertar com médicos e conseguir descontos nos consultórios de Londres.

Carla afirma que a filha “não é muito esperta academicamente”, por isso vai investir na aparência dela, pois quem quer ser influencer “precisa confiar na beleza para se dar bem na vida”.

Reprodução/ the sun

Ela prossegue dizendo que iniciou uma conta poupança para a filha e pretende que ela faça enchimento labial aos 16, seguido de botox, aumento dos seios e cirurgia para preenchimento dos glúteos, a famosa Brazilian Bum Lift, uma operação popularizada pelas Kardashians.

"Se ela quer ser bem sucedida, influencer e estrela de reality, ela precisa se adequar ao visual da época. Ela é bonita, mas a cirurgia pode deixa-la ainda mais”.

As revelações da mulher foram seguidas de muita raiva nas redes sociais. Algumas pessoas até iniciaram uma petição para obrigar a modelo a pagar a cirurgia plástica que ela mentiu para conseguir, e custou 6 mil libras (cerca de 30 mil reais).